В Україні ще не зустрічалися нові мутації COVID-19 / фото REUTERS
В Україні ще не були зафіксовані нові штами COVID-19.
Читайте такожУ США розслідують смерть чоловіка після вакцини від коронавірусуПро це розповів голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в ефірі ICTV.
Найближчим часом країна отримає результати аналізу декількох зразків.
"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України відправили в центр секвенування, найближчим часом ми матимемо відповідь", - сказав він.
Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
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