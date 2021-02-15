Найближчим часом країна отримає результати аналізу декількох зразків.

В Україні ще не були зафіксовані нові штами COVID-19.

Читайте такожУ США розслідують смерть чоловіка після вакцини від коронавірусуПро це розповів голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в ефірі ICTV.

Найближчим часом країна отримає результати аналізу декількох зразків.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України відправили в центр секвенування, найближчим часом ми матимемо відповідь", - сказав він.

Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: Людмила Жерновська