Крім того, наголошується, що коронавірус став агресивнішим, частіше призводить до ускладнень та вражає нервову систему.

Британський та південноафриканський штами коронавірусу, крім органів дихання, вражають нирки, печінку і центральну нервову систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, низка країн призупинила послаблення карантинних обмежень через поширення нових штамів британського та південноафриканського штамів коронавірусу.

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"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання та, на жаль, високою смертністю", - повідомив міністр.

За словами Степанова, крім органів дихання, мутований вірус почав вражати нирки, печінку і центральну нервову систему.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook, коронавірус став агресивнішим, швидше проявляється, значно частіше перебіг COVID-19 призводить до ускладнень, страждає центральна нервова система.

"Вірус став агресивнішим, швидше проявляється, значно частіше перебіг хвороби призводить до ускладнень, страждає центральна нервова система. Раніше критичний період припадав на 7-10 день з початку хвороби, зараз – на 5-6 день", - заявив він.

За словами Радуцького, коронавірусна хвороба супроводжується задухою, кисневою залежністю та високою температурою. Також з’явилися раніше нехарактерні особливості для перебігу хвороби – нудота та діарея.

Попри це, за словами парламентаря, у регіонах з "червоної" зони багато хто навіть не думає про безпеку.

"Непродовольчі магазини відкриті, за квітами набиваються черги, частина покупців без масок. Людей можна зрозуміти, всі вже втомились від карантину та обмежень. Хочеться свята!" - зауважив він.

"Але вірус вбиває! За даними Академії наук України, смертність у країні у деяких регіонах збільшилась на 50% у порівнянні зі звичайними показниками. Давайте про це пам’ятати", - наголосив він.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 березня до "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області. З 8 березня до цього списку додали Закарпатську область.

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 тис. 261 новий випадок COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 410 тис. 061 особа, одужали - 1 млн 199 тис. 229, летальних випадків зареєстровано 27 тис. 204, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 154 тис. 442.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

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Автори: Костянтин Гончаров, Леся Лещенко