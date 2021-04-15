Вакцинувати CoronaVac пообіцяли вже з 15 квітня.

У Черкаській області за останні 5 днів не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Про це свідчать дані системи охорони здоров’я Апарату РНБО.

Читайте такожРівне з 15 квітня послаблює карантинУсього в регіоні першу дозу препарату отримали 16 198 людей. Проте 12 квітня у Черкаській ОДА попередили про відсутність залишків вакцини.

Ввечері 14 квітня в область привезли 4720 доз китайської вакцини CoronaVac, призначені насамперед для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та осіб, які доглядають за ними, а також для освітян, що беруть участь у проведенні ЗНО.

Вакцинувати CoronaVac пообіцяли вже з 15 квітня.

Лідерами за темпами вакцинації залишаються Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

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Автор: Яна Ставська