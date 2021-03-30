100-річна пацієнтка Чернівецької міської лікарні №1 вилікувалася від коронавірусу. Госпіталізація для хворої стала першою у її житті.
Про це пише місцеве агентство АСС.
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Коронавірусом жінка захворіла разом з іншими членами своєї родини. Пенсіонерка лікувалася від COVID-19 удома. Однак після ускладнення її госпіталізували. До медзакладу жінка потрапила з 30% ураженням легень, їй ставало гірше.
«Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою», – зауважила лікарка «ковідного» відділення Олена Крапивіна.
У інфікованої були супутні хвороби, пов’язані з віком.
На честь одужання 100-річної містянки медики навіть організували маленьке свято.
«Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї втішені, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки», - зазначила Крапивіна.
Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. УЗД легень показала позитивну динаміку на одужання.
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