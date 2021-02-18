Поки невідомо, скільки триватиме навчання у такому режимі.

У Чернівцях через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу усі загальноосвітні школи від завтра, 19 лютого, перейдуть на дистанційну форму навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк.

За його словами, таке рішення у міськраді ухвалили після звернення головного санітарного лікаря України та головного санітарного лікаря Чернівецької області щодо необхідності переходу шкіл на дистанційну форму навчання.

«Зважаючи на звернення та наявну інформацію, міськрада вирішила запровадили у школах дистанційне навчання», – сказав Лесюк.

Чиновник додав, що поки невідомо, скільки триватиме навчання у дистанційному режимі.

Читайте такожУряд опублікував постанову про адаптивний карантин до 30 квітняВодночас обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про рекомендацію всім школам Чернівецької області перейти на дистанційну форму навчання через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в регіоні.

За інформацією прес-служби Чернівецької обласної державної адміністрації, станом на 17 лютого у школах області на коронавірус хворіють 233 учні, 152 педагоги та 28 працівників технічного персоналу.

Коронавірус у Чернівцях

17 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив про «дуже загрозливу ситуацію» з поширенням коронавірусу в регіоні.

Станом на 17 лютого в Чернівецькій області медики виявили 436 нових випадків коронавірусу, з яких понад 250 – у Чернівцях. Це найбільша кількість нововиявлених хворих в області від початку 2021 року. Чимало пацієнтів переносять хворобу тяжко.

Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 49 тис. 963 випадки COVID-19, з яких 43 тис. 311 людей одужали, а 942 – померли.

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Автор: Микола Кобилюк