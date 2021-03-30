У містечку Первомайськ Харківської області складається надважка ситуація з захворюваністю на коронавірус: реанімація місцевої центральної районної лікарні переповнена, збільшилася летальність серед пацієнтів.
Про це заявив Первомайський міський голова Микола Бакшеєв у своєму відеозверненні, пише "Суспільне".
За минулі вихідні в місті зафіксували п'ять смертей від коронавірусу.
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"На кисневій підтримці наразі перебуває 45 осіб. Це ті люди, що не можуть самостійно дихати і потребують кисневої терапії. Реанімаційне відділення також перевантажене. На шість планових ліжок кількість госпіталізованих сягає до 10 осіб", - розповів чиновник.
За добу у лікарні використовують 60 балонів з киснем для підтримки дихання.
"Це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити такий потік", - додав міський голова.
Він закликав місцевих жителів бути уважним до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких, дотримуватися усіх протиепідемічних заходів, включаючи масковий режим і соціальну дистанцію, а за перших симптомів ГРВІ звертатись до сімейного лікаря.
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