Харківська область протягом декількох днів тримається серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом, в результаті чого місцеві лікарні заповнені, а пацієнтам критично не вистачає кисню.
Читайте такожУ лікарні Харкова перебуває четверо "важких" дітей з коронавірусомМедики називають ситуацію із захворюваністю на коронавірус в регіоні критичною, повідомляє ТСН.
"Пацієнтів веземо в ті лікарні, які визначені, також дають три рази на день інформацію про вільні ліжка. Те, що зараз відбувається, це тільки початок. Ситуація, дійсно, дуже напружена", - говорить директор Харківського Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
Напередодні в Харкові через ускладнення після коронавірусу помер головний лікар однієї з лікарень, яка приймає пацієнтів з COVID-19. 69-річний Борис Менкус інфікувався ще в жовтні 2020 року, коли оперував пацієнта, у якого пізніше діагностували коронавірус. Перебіг хвороби у медика був важким. Загострилися хронічні захворювання. Хірурга госпіталізували в реанімацію. Кілька місяців він перебував у комі, проте врятувати життя лікаря не вдалося.
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