У лікарні Харкова за тиждень від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей: лікарі відзначають підвищення захворюваності.
Читайте такожУ Харкові помер 11-річний хлопчик з COVID-19Як йдеться в сюжеті ТСН, за словами медиків, діти почали хворіти на коронавірус частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче. Зараз у Харківській дитячій інфекційці лікарні перебуває 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус.
"На сьогоднішній день у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легенів, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже навіть важкі", - каже директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.
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