На Прикарпатті вирішили посилити карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус.
Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА.
Відповідне рішення напередодні ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.
Зокрема, члени комісії вирішили наступне:
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- обмежити проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;
- заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,
- обмежити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;
- посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.
В області також розгорнуть 70 додаткових ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, а з бюджету виділять 5 мільйонів гривень для забезпечення їх киснем.
"Також необхідно збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу з контролю за дотриманням обмежувальних заходів. Тому головам районних державних адміністрацій, а особливо керівникам органів місцевого самоврядування, необхідно забезпечити на період дії карантину виконання обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою КМУ № 1236", - йдеться у повідомленні.
Коронавірус в Україні: статистика та новини
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків, 8185 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 1 885 людей. Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (433), Львівська (406), Запорізькій (334), Києві (321) і Дніпропетровській (287) областях.
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