В столиці 26 лютого стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

У Києві за перший день імунізації від COVID-19 вакцинували 90 медпрацівників.

Читайте такожСемеро українців поскаржилися на несприятливі наслідки після щеплення від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцину надало Міністерство охорони здоров’я.

«Столиця отримала 42 600 доз препарату. Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тис. пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків», - сказав Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання.

«Також підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від COVID-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Це зроблено для того, щоб не завантажувати кабінети щеплення, які роблять планову вакцинацію від інших хвороб», - додав Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька