Випадок смерті на Львівщині розслідує Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.

На Львівщині помер 63-річний чоловік, який напередодні отримав щеплення вакциною Covishield.

Про це голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні (16 квітня) помер чоловік 63 років. За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield. Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - написав Козицький.

Він додав, що наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Вакцинація в Україні та летальні випадки

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.

З 18 квітня щеплення почнуть роботи вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Ввечері 23 березня в смт. Чорноморське Одеської області померла жінка-військовослужбовець, якій напередодні зробили щеплення від COVID-19. МОЗ з посиланням на висновки судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

Крім того, 24 березня, у Чернівцях помер провізор аптеки, який отримав щеплення 15 березня. За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Розслідування серйозних випадків несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, які створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я у регіонах.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримала 445 тис. 861 особа, з них отримали першу дозу – 445 тис. 859 осіб.

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Автор: Богдан Слуцький