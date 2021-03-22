Львівським медикам не вистачає противірусних препаратів, а сама лікарня заповнена на 100%.

У Львівській обласній інфекційній лікарні місця для хворих коронавірусом зайняті. У медичному закладі в основному перебувають тяжкохворі молодшого та середнього віку.

Читайте такожПік захворюваності очікується через місяць: у Раді зробили невтішний" коронавірусний " прогнозПро це в коментарі ТСН сказав головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко.

"Станом на 15 годину 22 березня в нас на лікуванні перебуває 230 хворих. Тобто наша лікарня заповнена на 100%. В основному це - люди молодого і середнього віку. У них є прояви легеневої недостатності, обумовлені проявами двосторонніх бронхопневмоній, дихальної та серцево-судинної недостатності. Стан практично всіх хворих, які перебувають на лікуванні, важкий. Ми намагаємося щодня виписувати 5-7 хворих. Однак відразу на їхнє місце надходять нові інфіковані, які вимагають інтенсивного лікування", - пояснив Федоренко.

За словами лікаря, зараз не вистачає противірусних препаратів. Також коронавірус став стійкий до антибіотиків.

"Клінічна картина перебігу коронавірусу змінилася в гіршу сторону. Люди хворіють у важкій формі, їх складно лікувати. Тому противірусних препаратів немає в достатній кількості, необхідної для лікування таких інфекцій. Супутні бактеріальні ускладнення характеризуються стійкою антибіотикорезистентністю. Тобто стійкістю до антибактеріальної терапії. Крім того, ми зараз зустрічаємо розвиток діабету на тлі раніше невідомих ознак COVID-19. У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються болі в нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок. Раніше таких симптомів і наслідків коронавірусу ми не спостерігали. Це свідчить про агресію і мутацію вірусу", - розповів медик.

Коронавірус у Львові

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Автор: Ірина Погоріла