Львівський пульмонолог Анатолій Невзгода разом з братом, торакальним хірургом Олександром Невзгодою розробили метод лікування коронавірусу з використанням внутрішньовенного введення спирту.
Читайте такожМОЗ сформувало перелік лікарських засобів та медвиробів для закупівель на 2021 рікЯк пишуть "Факт", отримано патент на такий метод лікування в Україні. Тепер лікарі оформляють документи на винахід, щоб метод визнали і зарубіжні фахівці.
"Комплекс лікування, який я пропоную, складається з противірусного препарату, антибіотика (якщо аналіз показує, що він необхідний). Антибіотик вбиває бактерії, і пневмонія не поширюється, а значить згодом не виникають дихальна і серцева недостатність, кров нормально насичується киснем. У схему лікування при необхідності входять гормональні препарати. І зовсім нове, що я додав - внутрішньовенне введення спирту", - розповів фахівець.
Як пояснив Невзгода, вірус круглий, з "ніжками", які складаються з жиру. А ніщо не розчиняє жир (ліпіди) так добре, як спирт. В результаті вірус слабшає і втрачає можливість розмножуватися. Кількість процедур і концентрація спирту залежать від ступеня ураження легенів і загального стану людини.
Фахівці вже вилікували і пацієнта таким методом. Зокрема, першим, хто погодився лікуватися за методом братів Невзгод, став 62-річний підприємець Олег Гузар. Він захворів на коронавірус, коли організовував похорон начальника Львівського військового госпіталю Івана Гайди, який помер у червні від COVID-19.
Ситуацію пацієнта ускладнювала наявність супутніх хвороб-гіпертонії, цукрового діабету, серцевої недостатності та ожиріння першого ступеня.
При цьому він категорично відмовлявся лягати в лікарню і організував стаціонар вдома. Ставити крапельниці вдома погодилася лише одна медсестра, яка вже перехворіла на коронавірус. "Правда, дізнавшись, що вводити треба спирт, злякалася, сказала, що ніколи цього не робила, і вимагала, щоб я написав розписку", – зазначив Гузар.
Після першої процедури він злегка почервонів, але відчував себе добре. А після другої був стрибок тиску. Потім лікарі порадили робити крапельниці через день.
"І моєму організму це підійшло. Після п'яти процедур мені стало набагато легше - температура нормалізувалася, втома зникла. Повторне КТ показало, що легені чисті. Але лікар прописав мені ще препарати для розсмоктування мікротромбів (вони утворюються в легенях на тлі коронавірусу). Тест, проведений після лікування, підтвердив, що вірусу в організмі немає", – підкреслив Гузар.
Тепер, через півроку, чоловік каже, що відчуває себе добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків перенесеної хвороби не відчуває.
Новини по темі
- У 2020 році українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби – ЦОЗ (Інфографіка)
- Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19
- Ляшко роз'яснив, хто і чому потрапив у першу хвилю вакцинації від COVID-19
- Степанов пояснив, чому українці бояться вакцинуватися від COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram