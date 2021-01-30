Перший пацієнт, якого вилікували таким методом, каже, що відчуває себе добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків перенесеної хвороби не відчуває.

Львівський пульмонолог Анатолій Невзгода разом з братом, торакальним хірургом Олександром Невзгодою розробили метод лікування коронавірусу з використанням внутрішньовенного введення спирту.

Читайте такожМОЗ сформувало перелік лікарських засобів та медвиробів для закупівель на 2021 рікЯк пишуть "Факт", отримано патент на такий метод лікування в Україні. Тепер лікарі оформляють документи на винахід, щоб метод визнали і зарубіжні фахівці.

"Комплекс лікування, який я пропоную, складається з противірусного препарату, антибіотика (якщо аналіз показує, що він необхідний). Антибіотик вбиває бактерії, і пневмонія не поширюється, а значить згодом не виникають дихальна і серцева недостатність, кров нормально насичується киснем. У схему лікування при необхідності входять гормональні препарати. І зовсім нове, що я додав - внутрішньовенне введення спирту", - розповів фахівець.

Як пояснив Невзгода, вірус круглий, з "ніжками", які складаються з жиру. А ніщо не розчиняє жир (ліпіди) так добре, як спирт. В результаті вірус слабшає і втрачає можливість розмножуватися. Кількість процедур і концентрація спирту залежать від ступеня ураження легенів і загального стану людини.

Фахівці вже вилікували і пацієнта таким методом. Зокрема, першим, хто погодився лікуватися за методом братів Невзгод, став 62-річний підприємець Олег Гузар. Він захворів на коронавірус, коли організовував похорон начальника Львівського військового госпіталю Івана Гайди, який помер у червні від COVID-19.

Ситуацію пацієнта ускладнювала наявність супутніх хвороб-гіпертонії, цукрового діабету, серцевої недостатності та ожиріння першого ступеня.

При цьому він категорично відмовлявся лягати в лікарню і організував стаціонар вдома. Ставити крапельниці вдома погодилася лише одна медсестра, яка вже перехворіла на коронавірус. "Правда, дізнавшись, що вводити треба спирт, злякалася, сказала, що ніколи цього не робила, і вимагала, щоб я написав розписку", – зазначив Гузар.

Після першої процедури він злегка почервонів, але відчував себе добре. А після другої був стрибок тиску. Потім лікарі порадили робити крапельниці через день.

"І моєму організму це підійшло. Після п'яти процедур мені стало набагато легше - температура нормалізувалася, втома зникла. Повторне КТ показало, що легені чисті. Але лікар прописав мені ще препарати для розсмоктування мікротромбів (вони утворюються в легенях на тлі коронавірусу). Тест, проведений після лікування, підтвердив, що вірусу в організмі немає", – підкреслив Гузар.

Тепер, через півроку, чоловік каже, що відчуває себе добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків перенесеної хвороби не відчуває.

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Автор: УНІАН