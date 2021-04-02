Правила діятимуть увесь наступний тиждень, уточнює мер Миколаєва.

У Миколаєві посилюють карантинні обмеження у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Це 1 квітня анонсував мер міста Олександр Сєнкевич.

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Він уточнив, що обмеження «червоної зони» в Миколаєві будуть продовжені. Водночас з 3 квітня в місті запроваджують проїзд в громадському транспорті з 6:30 до 9:00, з 16:30 і до 19:00. В інший час транспорт курсувати не буде.

«Фактично маршруткам й іншому громадському транспорту буде заборонено в інший час їздити. Навіть люди, які мають перепустки, не зможуть пересуватися», – пояснив Сєнкевич.

Мер нагадав, що спецперепустки дійсні лише з посвідченням особи.

Крім того, усі школи Миколаєва, починаючи з 1 класу, переводять на дистанційне навчання. У дитячих садках прийматимуть лише дітей, батьки яких працюють на критично важливих об’єктах інфраструктури.

Непродовольчі магазини працюватимуть за попереднім замовленням «на виніс».

Сєнкевич зауважив, що ці правила діятимуть увесь наступний тиждень.

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Автор: Яна Ставська