Ліжка розгорнули на базі Полтавської ЦРЛ.

У Полтаві додатково розгорнули ще 45 ліжок для госпіталізації хворих на СОVID-19.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Мамай.

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«Протягом останнього часу у Полтаві спостерігається підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу. Наразі кількість захворілих зросла до 100 і більше осіб за добу», - заявив він.

Мамай нагадав, що минулого року під госпіталізацію хворих на СОVID-19 були виділені міські лікарні №3 та №5.

«У зв’язку зі значним заповненням ліжок цих лікарень прийнято рішення щодо додаткового залучення для лікування таких пацієнтів комунального підприємства «Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради», - зазначив мер.

За його словами, з 14 березня у лікарні розпочато прийом хворих на коронавірусну хворобу на 45 ліжках (з них 3 – реанімаційних). Станом на 16 березня на стаціонарному лікуванні цього медзакладу перебувають 17 хворих.

Коронавірус у Полтавській області

За інформацією Полтавської облдержадміністрації, всього на Полтавщині діагностували 49 тис. 166 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 43 тис. 730 жителів області, продовжують лікування 4 390 людей, зокрема 183 дитини. Усього зареєстровано 1 046 летальних випадків.

За минулу добу в регіоні зареєстровано 265 нових випадків COVID-19.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.

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Автор: Олег Булашев