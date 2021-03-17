У Полтаві додатково розгорнули ще 45 ліжок для госпіталізації хворих на СОVID-19.
Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Мамай.
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«Протягом останнього часу у Полтаві спостерігається підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу. Наразі кількість захворілих зросла до 100 і більше осіб за добу», - заявив він.
Мамай нагадав, що минулого року під госпіталізацію хворих на СОVID-19 були виділені міські лікарні №3 та №5.
«У зв’язку зі значним заповненням ліжок цих лікарень прийнято рішення щодо додаткового залучення для лікування таких пацієнтів комунального підприємства «Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради», - зазначив мер.
За його словами, з 14 березня у лікарні розпочато прийом хворих на коронавірусну хворобу на 45 ліжках (з них 3 – реанімаційних). Станом на 16 березня на стаціонарному лікуванні цього медзакладу перебувають 17 хворих.
Коронавірус у Полтавській області
- За інформацією Полтавської облдержадміністрації, всього на Полтавщині діагностували 49 тис. 166 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 43 тис. 730 жителів області, продовжують лікування 4 390 людей, зокрема 183 дитини. Усього зареєстровано 1 046 летальних випадків.
- За минулу добу в регіоні зареєстровано 265 нових випадків COVID-19.
- Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.
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