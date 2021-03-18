17 березня МОЗ встановило на території Полтавської області «помаранчевий» рівень адаптивного карантину.

У Полтаві посилюють карантинні обмеження, зокрема тимчасово припиняють роботу театрів, музеїв, бібліотек, скасують усі концерти.

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Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава".

17 березня МОЗ встановило на території Полтавської області «помаранчевий» рівень адаптивного карантину.

Карантин в Україні

17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав органи місцевої влади у випадку погіршення епідситуації запроваджувати додаткові карантинні обмеження. Він підкреслив, що якщо "червоний" рівень буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений вводити посилений карантин по всій території країни.

За даними МОЗ, станом на 17 березня, у «помаранчевій» зоні перебували 16 областей і Київ.

У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Також обмеження посилили з 18 березня на Харківщині та з 20 березня до 10 квітня - у Києві.

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Автор: Леся Лещенко