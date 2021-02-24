Загалом в області для хворих на коронавірус розгорнули 3737 ліжок.

На Івано-Франківщині впродовж останніх семи днів додатково розгорнули понад 600 ліжок для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрації.

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«Із 17 по 23 лютого у медичних закладах області додатково розгорнули 630 ліжок, в тому числі 120 в мобільному госпіталі. Загальна кількість ліжок – 3737. За останню добу розгорнули 210 ліжко-місць», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, додатково розгорнуто 150 ліжко-місць у закладах охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 80 ліжок в КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, 190 ліжок у трьох закладах (50 ліжок в КНП «Лисецька лікарня», 80 ліжок в КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня», 60 КНП «Богородчанська центральна лікарня), 90 ліжок у Богородчанській ЦРЛ і 120 ліжок у мобільному госпіталі.

Також планується розгортання ще 110 ліжко-місць.

Спалах коронавірусу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області через ріст захворюваності на COVID-19 з 22 до 28 лютого посилено карантин. У регіоні діють обмеження «червоної зони». Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню COVID-19.

На території Богородчанської центральної районної лікарні Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

За останню добу в Івано-Франківській області виявлено 600 випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Світлана Макринська