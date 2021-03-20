В Івано-Франківську вдалось стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.
Про це у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.
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«Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізації та стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає», – заявив він.
Марцінків уточнив, що наразі пацієнти потребують кисню.
«Наші міські медичні заклади отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів», – зазначив мер Івано-Франківська.
Коронавірус на Прикарпатті
Станом на ранок 20 березня в регіоні підтвердили 410 випадків. Останніми тижнями на Прикарпатті спостерігається одна з найнапруженіших ситуацій з поширенням коронавірусу в Україні.
Через брак «ковідних» ліжок влада була змушена розгортати там перший мобільний госпіталь. Своєю чергою, з госпіталізацією погодився допомогти й Львів.
Раніше про стабілізацію ситуації в регіоні повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Третя хвиля коронавірусу в Україні
- З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.
- 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.
- Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.
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