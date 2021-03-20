А проте хвороба не відступає, зауважив міський голова Руслан Марцінків.

В Івано-Франківську вдалось стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

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«Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізації та стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає», – заявив він.

Марцінків уточнив, що наразі пацієнти потребують кисню.

«Наші міські медичні заклади отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів», – зазначив мер Івано-Франківська.

Коронавірус на Прикарпатті

Станом на ранок 20 березня в регіоні підтвердили 410 випадків. Останніми тижнями на Прикарпатті спостерігається одна з найнапруженіших ситуацій з поширенням коронавірусу в Україні.

Через брак «ковідних» ліжок влада була змушена розгортати там перший мобільний госпіталь. Своєю чергою, з госпіталізацією погодився допомогти й Львів.

Раніше про стабілізацію ситуації в регіоні повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Яна Ставська