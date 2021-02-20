Область залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.

Через спалах коронавірусу в окремих районах Прикарпаття запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду.

Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Згідно з рішенням, у містах і селах доручено утворити карантинні пункти (пости) з регульованим проїздом транспорту. Усім громадянам будуть вимірювати температуру, за наявності ознак коронавірусу відправлятимуть у медичні заклади.

Блокпости розгортають у 16 населених пунктах з поліцією, військовими Національної гвардії та медиками.

Як звітують у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в області почали розгортати привезений увечері 19 лютого мобільний госпіталь.

«Госпіталь має можливість розгорнути 120 ліжко-місць та відповідно до табеля затвердженого наказом МОЗ, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть щонайменше з 22 до 28 лютого.

Станом на 20 лютого в регіоні виявили 738 нових хворих. Таким чином, область залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.

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Автор: УНІАН