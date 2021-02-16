Президент заявив, що в області потрібно розгорнути додаткові місця для хворих на COVID-19.

Прем’єр Денис Шмигаль констатував один з найвищих показників захворюваності на коронавірус в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць складає понад 90%.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського 16 лютого.

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«В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – зазначив глава уряду.

За його словами, сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зеленський наголосив, що з ситуацією «треба ретельно розібратися», оскільки негода ускладнила госпіталізацію інфікованих в інші області, тому «треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області».

Коронавірус на Прикарпатті: що відомо

Станом на 16 лютого, за словами чиновників, у Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ) Івано-Франківська 95% ліжок заповнені хворими на пневмонію.

За інформацією Бойко, в Івано-Франківській області за останню добу зареєстрований 621 випадок захворювання на COVID-19, з який 119 – в обласному центрі.

Прикарпаття останнім часом лідирує за кількістю виявлених хворих на коронавірус.

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Автор: УНІАН