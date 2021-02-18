Наразі область розробляє так званий «маршрут пацієнта».

Тимчасовий шпиталь для інфікованих коронавірусом розгортають на базі районної лікарні за 20 кілометрів від Івано-Франківська.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У регіон уже сьогодні прибуде спеціальний борт з Києва з обладнанням для підтримки кисню важкохворих, каже кореспондент телеканалу.

У шпиталі розгорнуть 120 ліжок з кисневими концентраторами і парою апаратів штучної вентиляції легень.

Наразі область розробляє так званий «маршрут пацієнта», що полягатиме у перегляді даних пацієнтів, які можна буде туди транспортувати.

Модульну конструкцію шпиталю привезуть вже тоді, коли потепліє.

За словами медиків, вільні ліжка у переобладнаній учора лікарні заповнилися хворими «за лічені години», тому вирішити проблему з госпіталізацією інфікованих потрібно терміново.

Водночас, як інформують журналісти, деяких хворих вже відправляють у Львівську область – на резервні місця.

Коронавірус в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

З 15 лютого до 1 березня учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти вузів області навчаються в режимі онлайн.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 6237 нових випадків коронавірусу. При цьому найбільше заражень в Івано-Франківській області - 799. У Вінницькій області, що друга за кількістю виявлених нових випадків COVID - 514.

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Автор: УНІАН