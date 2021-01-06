Таке рішення влада міста пояснила зменшенням кількості інфікованих коронавірусом.

У Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження з 8 січня.

Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і забороненоЯк повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

На засіданні медпрацівники під час виступів розповіли, що впродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, навпаки, кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася і кількість пацієнтів, які перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція». При цьому жодних цифр прес-служба міської ради не навела.

У повідомленні також вказано, що «практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти».

Відтак члени комісії прийняли рішення не посилювати з 8 січня карантин та не впроваджувати жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади.

«Діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були впроваджені раніше. Це означає, що з понеділка, 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання. Учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5-11 класів – відповідно до змішаної форми навчання. Рекомендуємо також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі», – сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Посилення карантинних обмежень з 8 січня: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси – за попереднім записом без очікування всередині.

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Автор: Андрій Вацик