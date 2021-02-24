За день в регіоні заповнили 228 додаткових ліжок.

Шість з сімнадцяти «ковідних» лікарень Закарпаття наразі заповнені хворими майже на 100%. Останніми днями в регіоні зросла кількість важких інфікованих COVID-19 та летальних випадків.

Про це під час брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

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За його словами, за вчорашній день в області зареєстрували 15 смертей, водночас максимальну кількість летальних випадків зафіксували минулого тижня – 46.

«Ми бачимо і фіксуємо важкість пацієнтів і швидкоплинність процесу зовсім не така, як була рік тому. Пацієнти реально важчі, потребують більше кисневої підтримки. 60-70% від усіх обстежених тестів ПРЛ є позитивними. Якщо ми мали раніше кожен 5-6 випадок, то зараз 7 із 10 ми маємо позитивних. Непритаманні симптоми тим, що були рік тому. Тоді була банальна втрата нюху і смаку, то зараз це проявляється по-іншому, з’являються нові симптоми. (Відбувається – УНІАН) адаптація і мутація вірусу. Він став нечутливий до звичних методів лікування, що було півроку тому», – пояснив чиновник.

Він зауважив, що за день заповнили 228 ліжок, які додавали протягом півтора тижня.

«Вже два дні фіксується понад 200 осіб (госпіталізованих – УНІАН). А кількість виписаних зі стаціонару удвічі менша. У нас швидше заповнення. (…) Ми практично на межі колапсу медичної системи», – заявив Пшеничний.

Водночас наздогін заяві Пшеничного в ОДА наголосили, що з епідемією справляються, але «ми досягаємо межі, коли нам немає куди класти хворих».

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Автор: УНІАН