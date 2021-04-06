Відповідні результати досліджень надійшли від референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні.

У Житомирській області лабораторно підтверджені випадки зараження «британським» штамом коронавірусу.

Про це повідомляє ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Зазначається, що з метою вивчення поширення мутованих штамів SARS-CoV-2 на території області до регіональної референс-лабораторії ВООЗ (Лондон) для проведення секвенування було направлено 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів.

За результатами досліджень, циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. «UK» variant) встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського та Житомира.

Коронавірус на Житомирщині: останні дані

За минулу добу в Житомирській області зареєстровано 213 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Житомирщина перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

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Автор: Світлана Макринська