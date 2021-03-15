Кондратюк наголосила на необхідності проведення зустрічі керівників фракцій з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо кампанії з вакцинації, можливого локдауну та економічної ситуації.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає "дуже високою" вірогідність запровадження в Україні нового жорсткого локдауну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та парламентських комітетів.

Читайте такожЛяшко розповів, як уникнути введення жорсткого карантину в Україні (відео)

За словами Кондратюк, на випадок запровадження локдауну необхідно розробити спільний план дій всіх гілок влади.

Кондратюк вважає, що потрібно обговорити, чи є ресурси для розгортання по всій країні додаткових мобільних госпіталів для хворих на COVID-19, а також, яка термінова підтримка потрібна системі охорони здоров'я.

Також Кондратюк наголосила на необхідності проведення зустрічі керівників фракцій з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з приводу ситуації щодо кампанії з вакцинації, можливого локдауну та економічної ситуації.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

12 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у "достатньо важкий період" через поширення нового "британського" штаму коронавірусу.

Нині у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У Києві та семи областях України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

В Україні минулої доби виявлено майже 6,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 130 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1,4 млн осіб, померли – більш як 28,4 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк