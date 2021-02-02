Національний інститут гігієни та епідеміології (Nihe) В'єтнаму виявив нову мутацію коронавірусу, подібну до «британського» штаму.
Про це повідомляє в'єтнамський урядовий портал VGP у вівторок, 2 лютого.
"Національний інститут гігієни та епідеміології (NIHE) заявив, що виявив нову мутацію коронавірусу, подібну штаму, виявленому у Великій Британії, в зразках пацієнтів з COVID-19 в провінції Хай Дуонг і Куанг Ніні", - розповіли представники уряду.
Раніше вчені цього інституту виявили в країні перший випадок зараження "південноафриканським" штамом.
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Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
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