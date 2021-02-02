Новий штам виявили співробітники Національного Інституту гігієни та епідеміології.

Національний інститут гігієни та епідеміології (Nihe) В'єтнаму виявив нову мутацію коронавірусу, подібну до «британського» штаму.

Про це повідомляє в'єтнамський урядовий портал VGP у вівторок, 2 лютого.

"Національний інститут гігієни та епідеміології (NIHE) заявив, що виявив нову мутацію коронавірусу, подібну штаму, виявленому у Великій Британії, в зразках пацієнтів з COVID-19 в провінції Хай Дуонг і Куанг Ніні", - розповіли представники уряду.

Раніше вчені цього інституту виявили в країні перший випадок зараження "південноафриканським" штамом.

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Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: УНІАН