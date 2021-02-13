До цього фахівці досліджували генетичний матеріал заражених норок.

Вірус, виявлений у норок з ферми в Картузькому районі Польщі, може передаватися людині і навпаки.

Читайте такожВ Іспанії знищать майже сто тисяч норок через спалах COVID-19 на ферміПро це повідомили в Міністерстві сільського господарства та розвитку села країни. До цього фахівці досліджували генетичний матеріал заражених норок.

"Виявлені штами SARS-CoV-2 у норок схожі один на одного і відносяться до певної і вже відомої лінії",— сказали в Міністерстві. При цьому не було виявлено амінокислотних мутацій, виявлених у штамів SARS-CoV-2 датської норки. Також не було виявлено генетичних змін, характерних для британських, південноафриканських або бразильських варіантів вірусу.

"Дані, отримані від головного санітарного нагляду, і минулорічний досвід Данії та Нідерландів, ясно показують, що в Польщі цей вірус може передаватися від норки до людини і навпаки",— йдеться в повідомленні Мінсільгоспу, передає kommersant.

Коронавірус у норок в Данії

Раніше влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Датський уряд побоювався, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норки "заражаються від інфікованих коронавірусом людей". Незважаючи на те що передача коронавірусу від тварини до людини можлива, в основному він все ж передається між людьми.

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Автор: УНІАН