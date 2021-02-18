Новий варіант коронавірусу підтвердили у Фінляндії. Його назвали "Fin-796h" і цей тип інфекції складно виявити за допомогою ПЛР-тесту.
Про це заявили в Інституті біотехнології Гельсінського університету та Vita Laboratoriot, пише ТСН.
Згідно з отриманими висновками, новий штам має мутації, які подібні до "британського" і "південноафриканського" варіантів. При цьому зв'язок з ними не підтверджується.
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"У світі вже виявлено кілька варіантів коронавірусу. Майже всі вони є "нащадками" "британського", "південноафриканського", "бразильського" або "японського" варіантів. Варіант з Фінляндії, відрізняється від них. Його мутації мають ті ж особливості, але, мабуть, він не відноситься до лінії еволюції одного з раніше відомих варіантів", - йдеться в повідомленні.
"Fin-796H" має як мутації, що призводять до збільшення заразності, так і зміни, що впливають на стійкість до вакцин. Крім того, цей варіант важко розпізнати за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції.
Наскільки широко поширився "Фінський" тип коронавірусу - говорити рано. Але вчені запевняють: причин для паніки немає.
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