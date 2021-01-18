Ймовірно, до симптомів вірусу згодом додасться "коронавірусний язик".

Інколи коронавірусна інфекція супроводжується незвичними симптомами на кшталт "ковідних пальців", "полуничного язика" й втратою нюху та смаку. До нового ймовірного симптому COVID-19 "приписують" й "ковідний язик".

Експерти пояснили, як коронавірус може вплинути на наш язик. Про це пише Huffpost.

Тім Спектор, експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, опублікував світлини на своїй сторінці у Twitter, на яких язик інфікованої COVID-19 людини покритий нальотом та білими плямами.Читайте також"Вода здається солодкою": лікар розповіла про незвичайний симптом коронавірусу

Фахівець стверджує, що "ковідний язик" та виразки в порожнині рота можуть бути ознаками зараження інфекцією. Епідеміолог зазначив, що бачить в інфікованих коронавірусом пацієнтів "дивні виразки" в роті й "ковідні язики" та закликав тих, хто має подібні симптоми, залишатися вдома.

Лікар Девід Стрейн заявив, що він досить часто спостерігає такий симптом у пацієнтів з COVID-19. За його словами, лікували це "як кандидоз порожнини рота".

Та стверджувати, що плями на язику — новий симптом коронавірусу, — поки не можна. Поява нальоту на язику не завжди свідчить про наявність COVID-19.

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Раніше вчені дійшли висновку, що COVID-19 може викликати у дітей запалення шкірно-слизових поверхонь. Зокрема, у дітей були набряк очей, почервонілі щоки й "полуничний язик" (запалення сосочків язика).

Крім того, раніше американські дерматологи з'ясували, що приблизно у 50% хворих на COVID-19 людей з'являвся набряк та почервоніння пальців ніг - так звані "ковідні пальці".

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Автор: Ольга Робейко