Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.
Про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".
"Якщо говоримо відверто, то у будь-якому випадку ми очікуємо після Великодня. За 3-4 тижні ми очікуємо ріст кількості хворих. Я не можу зараз сказати, яке саме це буде зростання. Треба буде дивитись, як пройдуть всі наші свята. Тому що там не лише Великдень, а черга свят", - зазначив він.
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За його словами, рівень спалаху залежить від мобільності людей, тому дати точний прогноз можна буде тільки після свят.
Коронавірус в Україні
- В Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.
- За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли - 40 тис.
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