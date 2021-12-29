Гебреєсус додав, що попри складний 2021 рік у боротьбі з пандемією коронавірусу, вдалося вакцинувати 40% населення.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) планує вакцинувати проти коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Українська правда. На його думку, мета в 70% щепленого населення планети до липня 2022 року є більш, ніж реалістичною.

Гебреєсус додав, що попри складний 2021 рік у боротьбі з пандемією, людству вдалося вакцинувати 40% населення. При цьому він зазначив, що в 2021 році від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня у ВООЗ заявляли, що новий штам "Омікрон", який поширився в більшості країн світу, більш заразний, ніж "Дельта", але викликає легші симптоми.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

21 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.