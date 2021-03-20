Одеська область потрапила за епідеміологічними показниками до регіонів «червоної» зони.
Про це йдеться у свіжих даних міністерства охорони здоров’я 20 березня.
Читайте такожПоліція Норвегії розслідує святкування прем’єром ювілею під час карантину
Учора Одещина була ще у «помаранчевій» зоні. Наразі у переліку «червоних» областей перебувають Одеська, Закарпатська, Чернівецька, Житомирська, Івано-Франківська області та Київ.
Зазначається, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже ухвалила рішення про переведення південного регіону до «червоної» зони. Обмеження набувають чинності відсьогодні.
У «помаранчевій зоні» перебуває 11 областей: Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська. Решта – у «жовтій зоні».
Третя хвиля коронавірусу в Україні
- З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.
- 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.
- Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram