Ще вчора Одеська область знаходилась у «помаранчевій зоні».

Одеська область потрапила за епідеміологічними показниками до регіонів «червоної» зони.

Про це йдеться у свіжих даних міністерства охорони здоров’я 20 березня.

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Учора Одещина була ще у «помаранчевій» зоні. Наразі у переліку «червоних» областей перебувають Одеська, Закарпатська, Чернівецька, Житомирська, Івано-Франківська області та Київ.

Зазначається, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже ухвалила рішення про переведення південного регіону до «червоної» зони. Обмеження набувають чинності відсьогодні.

У «помаранчевій зоні» перебуває 11 областей: Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська. Решта – у «жовтій зоні».

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Яна Ставська