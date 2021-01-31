Планується, що спочатку щеплення зроблять співробітникам закладів охорони здоров'я, освіти, працівникам соціальної сфери, а також «силовикам».

До окупованого Донецька надійшла перша партія російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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Як повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на підконтрольні бойовикам ЗМІ, про це заявили в окупаційній адміністрації. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що доставлено було кілька тисяч доз. Тепер він очікує поставок на регулярній основі.

Прищеплювати російською вакциною в ОРДО планують у 32 медзакладах. Планується, що спочатку щеплення зроблять співробітникам закладів охорони здоров'я, освіти, працівникам соціальної сфери, а також «силовикам».

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Спутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Проте в січні Путін запустив масову вакцинацію серед росіян.

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Автор: Дмитро Захаров