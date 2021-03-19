Він є автором численних краєзнавчих і художніх книг і публікацій про Одесу.

У п'ятницю, 19 березня, в Одесі через ускладнення COVID-19 на 68-му році життя помер відомий краєзнавець, почесний громадянин міста Олег Губар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі мерії.

«Сумна новина для багатьох одеситів... Не стало Олега Губаря. Його серце, так щиро віддане Одесі, перестало битися сьогодні. Ім'я Олега Губаря відомо кожному, кому цікава і дорога історія «перлини біля моря», - заявили в прес-службі.

Зазначається, що Губар був істориком-краєзнавцем, археологом, архівістом, письменником.

Він є автором численних краєзнавчих і художніх книг і публікацій про Одесу. Членом бюро історико-краєзнавчої секції «Одессика» місцевого Будинку вчених, президії регіонального відділення Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Він також входив до складу історико-топонімічної комісії, комісії з питань розвитку міських парків, створених при виконкомі міськради.

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Губар був почесним членом Всесвітнього клубу одеситів, почесним членом Європейського интерклуба «Будинок Де Рібаса», почесним громадянином Одеси.

Поховають його у неділю на Третьому єврейському кладовищі, поруч з матір'ю і бабусею.

«Неможливо було уявити Губаря без Одеси. Тепер неможливо уявити Одесу без Губаря...» - сказано в повідомленні.

У соціальних мережах багато відомих городян, організацій, підприємств висловлюють скорботу у зв'язку зі смертю краєзнавця.

Зазначається, що відомий одесит багато років страждав від онкологічного захворювання, а недавно захворів на COVID-19, ускладнення якого і стали причиною смерті.

Він помер у реанімації однієї з лікарень Одеси, про його важкий стан раніше повідомляли друзі, які оголосили збір матеріальної допомоги.

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Автор: Лариса Козова