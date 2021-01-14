Олександр Озеров

Разом із введенням локдауну, в Україні запроваджується ще один «цікавий» захід. Відтепер юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців штрафуватимуть на суми від 3400 грн до 5100 грн. Фактично будь-який підприємець зобов'язаний заплатити штраф, якщо в його магазині, салоні або будь-якому іншому приміщенні буде знаходитися відвідувач без маски.

Штраф накладається лише за умови, якщо адміністрація закладу надання послуг не донесла відвідувачу попередження про необхідність вдягнути захисну маску

Такі умови диктують нам зміни до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), підписаного 13 січня 2021 року.

Однак слід зазначити, що штраф накладається лише за умови, якщо адміністрація закладу надання послуг не донесла відвідувачу попередження про необхідність вдягнути захисну маску. Таким чином, аби не отримати штраф, заклад має припинити обслуговувати відвідувача або навіть викликати поліцію.

Втім, не варто піддаватись паніці. До прийняття Закону №3890 заклади обслуговування також притягались до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо дотримання маскового режиму - відповідно до частини 1 статті 44-3 КУпАП. А сума штрафу за цією частиною сягає від 17000 до 34000 гривень.

Тобто, фактично новим законом більш чітко визначено межі відповідальності за надання послуг особі без вдягнутої належним чином маски, а за допущене порушення суму штрафу навпаки зменшено, в порівнянні із застосуванням попередньої адміністративної практики.

На мою думку, запроваджені заходи покликані не стільки на накладення фінансових санкцій на винних осіб, а насамперед до стимулювання дотримання маскового режиму громадянами з фактичним делегуванням цих повноважень закладам обслуговування.

На мою думку, запроваджені заходи покликані не стільки на накладення фінансових санкцій на винних осіб, а насамперед до стимулювання дотримання маскового режиму

Відтак, переконаний, що в такий спосіб законодавцем не лише запроваджено заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби, а й унормовано інструменти впливу на порушників маскового режиму з боку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

При цьому, законом №3890 накладення фінансових санкцій у вигляді штрафу покладено на посадових осіб територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Наприклад, до салону маршрутного таксі ввійшла людина з маскою, натягнутою на підборіддя, при цьому не закриваючи органи дихання. В такому випадку водій зобов’язаний зробити особі усне попередження. Якщо пасажир не реагує на зауваження вдіти належним чином захисну маску, водій повинен припинити здійснювати перевезення і повідомити про такий факт до поліції.

Діючи у такий спосіб, суб’єкт господарювання уникає відповідальності, оскільки вчинено всі дії, необхідні для припинення правопорушення з боку пасажира, і лише у разі відсутності реакції з боку водія та продовження надання послуг з перевезення, накладається штраф.

Олександр Озеров, адвокат компанії «InvestmentServiceUkraine»

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram