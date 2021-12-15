У зоні ризику - пацієнти з низьким імунітетом.

Генеральний директор американської фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон допускає можливість одночасного зараження людини штамами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Це може призвести до появи ще більш небезпечної мутації COVID-19.

За словами Бертона, це може статися вже в найближчі тижні. Про це він заявив, виступаючи в Комітеті з питань науки й технологій Палати громад Великобританії, пише Daily Mail.

Читайте такожУ світі померла перша людина від нового штаму коронавірусу" Омікрон " (відео)"У найближчі місяці ці два штами будуть співіснувати. "Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою", — переконаний директор Moderna.

Бертон пояснює, що в зоні ризику перебувають пацієнти з низьким імунітетом. Фахівець уточнив, що в такому організмі два штами можуть "обмінюватися генами" і ця ситуація викликає побоювання. Бертон також попереджає, що велика кількість випадків Delta й Omicron, що циркулюють в Британії, роблять можливість мутації вірусу в організмі в більш небезпечний штам цілком імовірною.

Читайте такожУ ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" : який небезпечний"Безумовно, є дані, були деякі статті, опубліковані раніше в Південній Африці після пандемії, коли люди - і, звичайно, люди з ослабленим імунітетом - можуть бути носіями обох вірусів. Це можливо, особливо з урахуванням кількості інфекцій, які ми спостерігали", - сказав Бертон.

Дослідники, однак, попереджають, що такий розвиток подій, який в науці називають "процесами рекомбінації", можливий, але вимагає дуже специфічних умов і збігу в основному неконтрольованих подій. Крім того, новий варіант вірусу не виник протягом двох місяців, коли штам коронавірусу Delta перевершував Alpha.

Нагадаємо, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 77 країнах.

Крім того, в організації очікують, що кількість важких випадків і смертей незабаром збільшиться.

Так, у ВООЗ відзначили, що багато країн все ще не мають можливості для послідовного аналізу зразків всіх випадків заражень або смертей, тому інформацію про смерті, викликаних конкретним варіантом, може бути важко уявити точно.

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Автор: Екатерина Малюга