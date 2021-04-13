Нерівність доступу до вакцини у світі перевищує 9 трильйонів доларів.

З початку пандемії коронавірусу у світі загинули понад 3 мільйони людей; близько 120 мільйонів мешканців опинилися у злиднях.

Про це повідомив Генсек ООН Антоніу Гутерреш на відкритті Економічного Форуму в Нью-Йорку.

255 мільйонів людей втратили робочі місця з повною зайнятістю, уточнив Генсек.

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«Ми побачили найгіршу рецесію за останні 90 років. І криза ще далека до завершення. Справді, зараз швидкість зараження навіть збільшується», – пояснив Гутерреш.

Також в ООН зазначили, що близько 75% глобальної вакцинації припадає на 10 розвинених країн світу, тоді як багато держав ще навіть не розпочали щеплювати своїх громадян з груп ризику.

Нерівність доступу до препарату у світі перевищує 9 трильйонів доларів.

«Нерівність також зростає всередині країн, оскільки від пандемії найбільше постраждали жінки, дівчатка й вразливі категорії. Майже 170 мільйонів дітей у світі не відвідують школи протягом року. Ми зіштовхуємося з глобальною кризою у сфері освіти, що в майбутньому може призвести до нерівності між поколіннями», – пояснив Генсек ООН.

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Автор: Яна Ставська