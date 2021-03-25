Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30% і не довіряють 45%, китайським вакцинам довіряють 17%, не довіряють – 35%.

Українці відносно більше довіряють вакцинам, виготовлених у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу, найменше – російським вакцинам.

Читайте такожЧверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19 - опитуванняПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 18-19 березня.

Опитані відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу (близько половини). Не довіряють – близько 20%. Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють – 45%, вагаються із відповіддю – 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють – 35%, не змогли відповісти – 46%.

Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 19%, недовіру – 58%, вагалися з оцінкою – 24%. Відносно більше прихильників вакцини, виробленій в РФ, серед мешканців півдня та сходу країни, старших опитаних, критиків процесу вакцинації від коронавірусу, виборців партії «Опозиційна платформа –за життя», партій Шарія та Мураєва.

Загалом, попри суперечливе ставлення до процесу вакцинації від коронавірусу, за останні п’ять років зросла лояльність до вакцинації дітей від різних хвороб: 65% однозначно і 24% – скоріше підтримують вакцинацію дітей проти таких хвороб, як поліомієліт, кір, туберкульоз, гепатит B, дифтерія та ін.

***Опитування проведене 18-19 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Ситуація з коронавірусом в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 тис. 561 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

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Автор: Костянтин Гончаров