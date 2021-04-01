Громадський транспорт буде здійснювати перевезення пасажирів лише за перепустками.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішила ввести низку жорстких карантинних заходів в Києві.

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Протокол засідання комісії оприлюднено на сайті КМДА. В документі окреслюється ситуація з епідемією коронавірусу - наявні заходи карантину неефективні, а заповненість ліжок у медзакладах досягла 80%.

З огляду на це комісія ухвалила ввести нові обмеження. Зокрема - громадський транспорт буде здійснювати перевезення пасажирів лише за перепустками. Співробітників поліції та ДСНС перевозитимуть за наявності службового посвідчення, призовників - за наявності повістки та посвідчення особи.

Заклади освіти мають організувати освітній процес в дистанційному режимі.

Серед іншого, власникам магазинів і закладів торгівлі рекомендують ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

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Автор: Дмитро Захаров