Після уколу президент заявив, що боятися щеплення не варто.

У мережі опубліковано відео, на якому президент України Володимир Зеленський отримує щеплення від коронавірусу.

Читайте такожЗеленський пояснив, чому вакцинувався після перенесеного COVID-19

Ролик з військового госпіталю в Сєвєродонецьку опублікований каналом»ДОМ".

На кадрах можна бачити, що Зеленський записується на укол і проходить обстеження, йому проводять невеликий інструктаж з вакцинації.

Після уколу президент заявив, що боятися щеплення не варто, і закликав усіх записуватися на вакцинацію.

Зеленський проти коронавірусу

Зеленському сьогодні, 2 березня, на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoviShield (торгова назва розробки Oxford/AstraZeneca, вироблена в Індії).

9 листопада 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Глава держави видужав 23 листопада.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford/AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield вироблена в Індії за ліцензією Oxford / AstraZeneca.

24 лютого почалася вакцинація медичних працівників.

1 березня були внесені зміни до Національного плану вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID - 19 позачергово для популяризації кампанії з вакцинації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН