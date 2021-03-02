Зеленський отримує дозу вакцини / скріншот з відео

У мережі опубліковано відео, на якому президент України Володимир Зеленський отримує щеплення від коронавірусу.

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Ролик з військового госпіталю в Сєвєродонецьку опублікований каналом»ДОМ".

На кадрах можна бачити, що Зеленський записується на укол і проходить обстеження, йому проводять невеликий інструктаж з вакцинації.

Після уколу президент заявив, що боятися щеплення не варто, і закликав усіх записуватися на вакцинацію.

Зеленський проти коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

  • 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford/AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield вироблена в Індії за ліцензією Oxford / AstraZeneca.
  • 24 лютого почалася вакцинація медичних працівників.
  • 1 березня були внесені зміни до Національного плану вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID - 19 позачергово для популяризації кампанії з вакцинації.

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Автор: УНІАН