У ВООЗ зазначили, що COVID-19 продовжить поширюватися і далі. Однак необхідності у всіх карантинних обмеженнях вже не буде.

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге припустив, що закінчення пандемії коронавірусу можна очікувати на початку 2022 року.

На його думку, "найгірший сценарій" поширення інфекції вже минув. Про це він сказав в ефірі данського телеканалу DR, пише Obozrevatel.

Читайте такожСитуація погіршиться: науковці дали прогноз розвитку COVID-19 в Україні на початок березня

"Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше в порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав з'являтися", – зазначив Клюге.

При цьому він підкреслив, що COVID-19 продовжить поширюватися і далі. Однак необхідності у всіх карантинних обмеженнях вже не буде, вважає представник ВООЗ.

"Звичайно, це ймовірний розвиток подій, адже точний результат визначити поки не можна", - додав Клюге.

Зазначимо, напередодні у ВООЗ також заявили, що в усьому світі встановилася тенденція до істотного зниження захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції. Це спостерігається вже кілька тижнів.

Пандемія коронавірусу в світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН