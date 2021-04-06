Найбільше хворих виявили в Індії, США, Туреччині.

За минулу добу у світі діагностували понад 468 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США, Туреччині. Україна займає 11 місце у світі та 3 в Європі.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Зокрема, у в Індії зафіксували понад 96 тисяч нових інфікувань, у США – понад 50 тисяч, у Туреччині – понад 42 тисячі.

Окрім того, понад 38 тисяч хворих зареєстрували у Бразилії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран та Аргентина.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

Померли за добу 7 255 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 106 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 873 247 смертей від COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 13 тис. 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізували 2 тис. 545 осіб. Одужали 10 тис. 240 осіб. Летальних випадків зареєстровано 430. Тестувань ПЛР-методом проведено 41 тис. 512.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 769 тис. 164 особи, одужали – 1 млн 362 тис. 379 осіб. Летальних випадків усього було зафіксовано 35 тис. 017. ПЛР-тестувань було проведено 8 млн 397 тис. 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 тис. 432), Одеській (1 тис. 436), Львівській (1 тис. 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Наталя Нічишина