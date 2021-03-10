Стрімке поширення вірусу пов'язують із новим штамом, так званим, британським.

Третя хвиля пандемії: Україна опинилась поміж лідерів за темпами поширення коронавірусу у Європі. Найбільше нових випадків зараження фіксують в Італії, Польщі та у нас.

Як йдеться у сюжеті ТСН, за перший тиждень весни кількість інфікованих збільшилася на 10 тисяч, у порівнянні з останнім тижнем зими. У "червоній" зоні вже Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. Таке стрімке поширення вірусу пов'язують із новим штамом, так званим, британським. Його виявили на заході України.

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Мутований "британський" та "південноафриканський" штами коронавірусу відрізняються коротким інкубаційним періодом в 1-3 днів, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних хворих чи легких форм захворювання, високою смертністю.

Тим часом повністю обладнаний усім необхідним мобільний шпиталь, який розгорнули на Прикарпатті на базі Богородчанської райлікарні два тижні тому, досі стоїть порожнім. Відомо, що хворих туди кластимуть тільки тоді, коли не залишиться вільних місць у стаціонарі лікарні в Богородчанах. І ось на сьогоднішній ранок ситуація там вже наблизилася до критичної межі - з 250 ковідних ліжок, вільними залишаються тільки 26.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко