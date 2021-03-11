Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації також зазначив, що в Україні зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків.

В Україні за минулу добу госпіталізували понад 4,2 тис. пацієнтів з COVID-19, ця кількість є значно вищою за показники другої хвилі епідемії восени минулого року.

Читайте такожНова хвиля COVID-19 в Україні є більш смертельною за осінню - НАНУПро це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні - рекорд госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Лікарні прийняли 4 тис. 250 хворих – це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року», - заявив він.

Радуцький також зазначив, що в Україні зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків.

Парламентар закликав громадян у ці непрості часи посилити заходи індивідуальної безпеки.

«Використання захисних масок, респіраторів, що закривають ніс та рот, у комунальному транспорті, у громадських місцях, в установах, у крамницях мають стати нормою. Кожен з нас має свідомо ставитися до загрози своєму здоров’ю і не наражати на небезпеку інших. Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань та поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи», - наголосив він.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні було виявлено 9 тис. 084 нових хворих на COVID-19, серед яких 442 дитини та 348 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 425 тис. 522 осіб, одужали – 1 млн 210 тис. 246 особи, померли – 27 тис. 685, проведено ПЛР-тестувань – 7 млн 235 тис. 711.

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Автор: Костянтин Гончаров