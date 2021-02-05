За словами міністра Степанова, смертність інфікованих COVID-19 в Україні втричі менша, ніж у Великобританії, та вдвічі - ніж у Франції.

Станом на сьогодні Україна на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Читайте такожCNN: Что будет, если смешать две разные вакцины от COVID-19?Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю, 5 лютого, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Україна перебуває на 34-му місці в Європі за рівнем смертності", - сказав міністр.

За словами Степанова, в Україні втричі менша смертність, ніж у Великобританії, та вдвічі менша, ніж у Франції.

Коронавірус в Україні: що відомо

Минулої доби в Україні зафіксовано 4 тис. 923 нових випадки COVID-19, зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 237 тис. 169 осіб, одужали - 1 млн 63 тис. 591 особа, померли - 22 тис. 707. Проведено 6 млн 350 тис. 442 ПЛР-тестування.

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Автор: Леся Лещенко