У сертифікаті будуть вказані ім'я та прізвище, національність, номер паспорта, результат ПЛР-тесту і тест на наявність антитіл IgG, дата і місце проходження дослідження.

У Китаї стартувала програма видачі електронних сертифікатів здоров'я для міжнародних подорожей.

Читайте також"Паспорти вакцинації" і боротьба з коронавірусом: Степанов обговоривши із послами G7 ряд питаньОформити сертифікат можна в міні-додатку в соцмережі WeChat, поки це можуть зробити тільки громадяни Китаю на підставі посвідчення особи, повідомив консульський департамент МЗС країни. При цьому ВООЗ раніше не рекомендувала вводити паспорти для тих, хто пройшов щеплення від COVID-19.

У сертифікаті будуть вказані ім'я та прізвище, національність, номер паспорта, результат ПЛР-тесту і тест на наявність антитіл IgG, дата і місце проходження дослідження. Також в документ внесуть статус вакцинації проти COVID-19: назву, тип і виробника вакцини, дату щеплення і число отриманих доз. У кожного сертифіката буде унікальний QR-код, його зможуть сканувати відомства різних країн для перевірки інформації. Показати документ можна як на дисплеї телефону, так і в роздрукованому вигляді.

У Департаменті МЗС Китаю вважають, що, коли більше країн домовляться про взаємне визнання сертифікатів здоров'я, китайська версія документу буде відігравати важливу роль у сприянні безпечним і впорядкованим поїздкам і надасть громадянам Китаю гарантію для подорожей по світу.

При цьому МЗС Китаю не уточнив, чи дозволить сертифікат уникнути карантину в КНР після повернення з інших країн. Також поки невідомо, чи будуть інші країни приймати цей сертифікат, передає kommersant.

Коронавірус в Китаї

З початку пандемії в Китаї виявлено понад 101 тис. заражених, померли 4,8 тис. З початку січня в китайському місті Ухань місія ВООЗ розслідує причини походження вірусу.

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Автор: УНІАН