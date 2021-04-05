Також всі жителі Великої Британії найближчим часом дістануть можливість двічі на тиждень безкоштовно тестуватися на інфікування коронавірусом.

У Великій Британії планують запровадити «паспорти вакцинації». Уряд країни має намір запровадити спеціальні коронавірусні посвідчення для того, щоб прискорити нормалізацію життя в країні.

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Такий "ковідний паспорт" планується видавати особам, які або перехворіли на COVID-19, або щеплені від коронавірусу, або мають на руках доказ негативного тесту.

За інформацією джерела з Даунінг-стріт, систему ідентифікації почнуть тестувати із середини квітня на різних великих заходах, включаючи півфінал і фінал Кубка Англії з футболу на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Крім того, всі жителі Великої Британії найближчим часом дістануть можливість двічі на тиждень безкоштовно тестуватися на інфікування коронавірусом. До цього часу швидкі тести були доступні тільки особливо уразливим групам населення.

Тестування абсолютно необхідне, щоби не поставити під загрозу успіхи британської кампанії з вакцинації після запланованих послаблень карантинних заходів, підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Паспорти вакцинації»: що відомо

У січні так звані «паспорти вакцинації» запровадив Ізраїль. Майже у всіх громадських місцях за винятком транспорту і відвідування продуктових магазинів від відвідувачів вимагають такі документи.

В Євросоюзі з 15 червня планують запровадити «цифровий зелений сертифікат» єдиного зразка для сприяння безпечного вільному пересуванню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікаті будуть вказані прізвище та ім'я особи, дата народження, дата видачі, інформація про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документа.

29 березня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.

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Автор: Вікторія Токарєва