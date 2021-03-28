Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з'являться вже 15 червня цього року.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку і послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з'являться вже 15 червня цього року.

Про це він розповів в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info, передає НВ.

За словами Бретона, сертифікат включатиме:

дату народження;

номер паспорта з можливістю перевірки через QR-код;

препарат, яким прищепився власник документа.

Також в сертифікаті буде міститися інформація про те:

чи є у власника сертифіката антитіла;

який у власника сертифіката результат ПЛР-тесту.

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Використання сертифіката буде добровільним. Однак, якщо люди відмовляються від вакцинації, їм все одно доведеться робити тест на коронавірус, щоб їх допустили в окремі місця, зокрема на літак.

"Поки ми можемо бути впевнені, що всі європейці, які хочуть вакцинуватися, матимуть рівний доступ до вакцини. Буде добре, якщо ми зможемо мати сертифікат, який демонструє ваш стан», - додав комісар.

Паспорти вакцинації: що відомо

17 березня Єврокомісія представила проект "цифрових зелених сертифікатів", які повинні спростити вільне пересування в межах Євросоюзу.

25 березня депутати Європарламенту прийняли рішення прискорити голосування по цій пропозиції.

Між тим у Всесвітній організації здоров'я не підтримали ідею створення так званих паспортів вакцинації.

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Автор: Денис Прядко