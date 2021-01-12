Раніше Філарет заявляв, що в появі коронавірусу у світі винні гомосексуалісти.

Коронавірус COVID-19 є біологічною зброєю, створеною руками людини, заявив почесний патріарх Православної церкви України, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

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Таку заяву патріарх зробив в ефірі каналу «Україна 24».

"Коронавірус природного походження чи ні? Неприродного, тому що він з'явився одразу у всіх країнах світу. Так не буває. Навіть якщо він пішов з Китаю, як він миттєво в кожну країну зайшов? Це неприродно. Тому коронавірус має людське походження, це біологічна зброя, яка придумана людиною, але Бог допустив це. Це творіння людське, а не природи", - заявив він.

Філарет і коронавірус

Раніше Філарет заявляв, що в появі коронавірусу у світі в першу чергу винні гомосексуалісти. За його словами, причиною того, що відбувається сьогодні, є одностатеві шлюби та гріховність людей.

Втім у вересні минулого року Філарет сам захворів на COVID-19 і два тижні пролежав у реанімації.

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Автор: Дмитро Захаров