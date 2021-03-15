До реанімації потрапив Павлик Лутковський. Він був першим серед дітей в Україні, хто захворів на COVID-19.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Минулого року трирічному Павлику з Вінницької області поставили діагноз «коронавірус». Інфекцію хлопчик здолав, але через наслідки не ходить і не говорить.
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Після кількамісячної реабілітації вже зміг тримати в руках іграшки та реагував на рідних. Але минулого тижня хлопчику знову стало зле, "швидкою" його доправили до лікарні.
Медики виявили у дитини тяжку пневмонію. Лікарі кажуть, дитина має критично малу вагу.
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